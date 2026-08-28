MARCHA DE LOS DESAFORADOS

Una vez más, el nefasto y traidor gobierno de la Tía gobernanta atenta contra los intereses de los ciudadanos, creyendo que de esa manera afecta al Ayuntamiento gobernado por el partido naranja…

–“Pues vaya que hay una gran molestia ciudadana por el despojo que nos hizo el Gobierno de la Tía, de nuestro Foro Ah Kin Pech, sitio en el que muchos fuimos a bailar, a cantar, a escuchar a grandes artistas e incluso para pasear y divertirnos con la familia en las ferias de San Román y San Francisco, se quejaba amargamente el bolero don Memín.

–“Ciertamente que es un duro golpe que le da este gobierno de cuarta, a tres de nuestras tradiciones más arraigadas, que son las ferias de San Román, la de San Francisco y también el Carnaval, ya que en ese espacio se realizaban las coronaciones de los reyes y las reinas de ese centenario festejo” coincidió doña Chela.

–“Es un claro despojo al pueblo campechano, coincidió el viejo Julián. Y una vez más, el nefasto y traidor gobierno de la Tía gobernanta atenta contra los intereses de los ciudadanos, creyendo que de esa manera afecta al Ayuntamiento gobernado por el partido naranja. Cegada por sus obsesiones y traumas políticos y psicológicos, la señora de Palacio lastima a ese pueblo al que juró defender y proteger. Es algo que jamás le perdonaremos” vaticinó.

–“Lo peor de todo es el engaño, respaldó el poeta Casimiro. Nos quieren vender la idea de que esa obra que costará entre 300 y 600 millones de pesos, será de beneficio para el pueblo, porque se contará con un recinto adecuado para conciertos y eventos masivos, pero, a decir verdad, ¿cuántas personas podrían ingresar en ese auditorio? Cuando mucho tres mil o hasta cuatro mil personas, lo que quiere decir que van a dejar fuera a por lo menos diez mil más. ¿Eso es beneficiar al pueblo? ¡Que no nos quieran ver a cara!”.

–“Es tanto el malestar, que la gente se está organizando para realizar una marcha este sábado a partir de las 5 de la tarde. Ojalá que nos sumemos todos los que estamos en contra de las ocurrencias de la gobernanta, que le hagamos saber nuestro encaboronamiento y que entienda que ella no es dueña del Foro, sino que le pertenece al pueblo, y es el pueblo el que debe decidir qué uso se le debe dar”.

–“Sin duda alguna que van a contar conmigo en esa “marcha delos desaforados” respondió doña Chela,. Y todos los ciudadanos libres y pensantes debemos integrarnos”.

–¿Marcha de los desaforados? ¿De qué rayos está usted hablando comadrita?, preguntó intrigado don Memín.

–“Claro que es la marcha de los desaforados, contestó la burócrata jubilada, es decir, la marcha de los ciudadanos a los que nos están despojando del foro, nos están quitando de un espacio funcional, y están derrochando cientos de millones de pesos en ocurrencias, cuando hay necesidades de urgente atención” aclaró.

–“Entonces sí, ¡vamos todos a la marcha!” respaldaron los cuatro amigos al unísono.