AUMENTA A 469 LA CIFRA DE MUERTOS POR RIADA EN NEPAL; HAY MÁS DE MIL 500 HERIDOS Y CASI MIL DESAPARECIDOS

Al reportar que las autoridades continúan la búsqueda de centenares de desaparecidos, la Policía de Nepal elevó hoy viernes a 469 la cifra de muertos por la riada del miércoles, que devastó comunidades del norte del país, cerca de la frontera con el Tíbet (China).

El distrito más afectado es Chitwan, con 178 fallecidos, seguido de Nawalparasi Este (110), Gorkha (44), Nuwakot (37), Dhading (33), Tanahun (28), Nawalparasi Oeste (27) y Rasuwa (12).

Además, mil 545 personas han sido rescatadas o atendidas por heridas. La mayoría se concentra en Nuwakot (898), Rasuwa (644) y Dhading (3), mientras que más de 80 heridos permanecen en hospitales del Valle de Katmandú, y hay casi mil desaparecidas.

Mientras más de 13 mil efectivos de las fuerzas de seguridad permanecen desplegados en la zona afectada y sus inmediaciones, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre las extremas dificultades para acceder a las áreas más siniestradas, por la destrucción de decenas de puentes, carreteras y vías de acceso, además del barro acumulado y el colapso de las redes de comunicación.

Fuentes: El Universal y Alerta News 24.