ESTABLES LOS 5 NIÑOS DE NILCHÍ INTERNADOS EN EL “BUENFIL OSORIO” POR PRESUNTA INTOXICACIÓN CON FRUTA CONTAMINADA: SALUD E IMSS

-Áreas especializadas investigan para determinar las causas y establecer medidas de control

La Secretaría de Salud del Estado de Campeche y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar confirmaron que los 5 menores de edad del poblado de Nilchí ingresados al Hospital de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio” por presunta intoxicación con fruta contaminada, están estables, no requieren soporte avanzado y permanecen bajo permanente vigilancia médica.

En comunicados, señalan que la intoxicación se pudo haber originado por ingerir frutas de un árbol recién fumigado; mantendrán monitoreo constante en los niños afectados, quienes recibieron atención médica en el HGE.

Salud explicó que los infantes ingresaron alrededor de las 13:50 al Centro de Salud del IMSS Bienestar de esa comunidad, con síntomas de diarrea, vómito y deshidratación moderada, y con referencia de haber consumido frutas de un árbol al parecer recién fumigado. De ahí fueron enviados a bordo de 3 ambulancias al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil”.

Por su parte, confirmó los síntomas en los menores de 2, 4, 5, 9 y 11 años de edad, y que el penúltimo requirió hidratación endovenosa, y precisó que fueron recibidos a las 16:10 horas en el “Dr. Javier Buenfil”.

También que están estables y que personal médico mantiene monitoreo continuo.