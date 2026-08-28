CIRCULA EN REDES: RECRIMINA PADRES FANTASMA CAMPECHE PRESENCIA DE LAYDA EN EVENTO FEMINISTA

En una publicación divulgada en sus redes sociales, la página Padres Fantasma Campeche recriminó que la gobernadora Layda Sansores haya asistido al evento donde Adriana Ortiz Lanz rindió protesta como presidenta del Colectivo 50+1, Capítulo Campeche, pues, recalcó, pusieron a una potencial violentadora en el centro de un espacio que debieron ocupar mujeres víctimas y defensoras.

La página señaló: “El feminismo no debería ser el escenario de ninguna violentadora, las madres autónomas que llevamos años luchando por los derechos de nuestros hijos e hijas y que jamás hemos recibido apoyo de ninguna supuesta aliada que forma parte del Gobierno en turno, nos preguntamos de verdad era necesario colocar a una potencial violentadora como lo es Layda Sansores en el centro de un espacio que debió estar ocupado por las mujeres víctimas sobrevivientes activistas y defensoras.

En qué momento nuestras luchas se convirtieron en escenografía para funcionarios y servidores públicos, pues nosotras no luchamos para que quienes gobiernan lleguen a tomarse la fotografía recibir aplausos, y después regresar a sus oficinas mientras las víctimas siguen enfrentando violencia indiferencia e impunidad, agregó.

El feminismo que incomoda al poder no se arrodilla ante el poder, no necesitamos gobernadoras que se pongan el pañuelo, posen junto a colectivas y pretendan apropiarse de nuestras luchas, necesitamos que escuchen a las víctimas, abran las puertas y respondan por las omisiones y dejen de utilizar el feminismo como maquillaje político.

Y exigió: “No queremos feminismo de fotografía”, “no queremos sororidad selectiva”, “no queremos simulación” y “no queremos que el poder se apropie de nuestras luchas”.

Y mucho menos vamos a guardar silencio para no incomodar a quienes ocupan un cargo público el feminismo nació para cuestionar al poder, no para rendirle pleitesía, finalizó.