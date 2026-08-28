CIRCULA EN REDES: ¡IMPARABLE LA OLA DE ROBOS! AMIGOS DE LO AJENO “VISITAN” UN NEGOCIO Y SE LLEVAN LA PILA DE UNA MOTO

La preocupación por los robos a negocios, viviendas y motocicletas continúa entre habitantes de Ciudad del Carmen, luego de que durante la noche de ayer fueran reportados al menos 2 hechos en diferentes colonias, ambos captados por cámaras de videovigilancia.

Uno ocurrió en Nuvee Spa & Wellness by Abigail, ubicado sobre la calle 55 por 38 de la colonia Miami, donde dos sujetos presuntamente llegaron a bordo de un vehículo rojo e ingresaron al establecimiento.

Se apoderaron de equipos utilizados para servicios y de cómputo y de otros artículos de valor. De acuerdo con las afectadas, el monto de lo robado superaría los 100 mil pesos.

El robo fue descubierto la mañana de ayer cuando las trabajadoras llegaron al establecimiento. Abigail, la encargada, señaló que presentaría la denuncia correspondiente y entregaría a las autoridades las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Los registros de videovigilancia captaron a 2 personas desplazándose dentro del establecimiento y retirando diversos artículos, para posteriormente abandonar el sector.

ROBAN BATERÍA DE MOTO EN RENOVACIÓN I

Durante la misma noche también fue reportado otro hurto en Renovación I, concretamente en el sector de avenida Isla de Tris y calle Playa Norte.

En este caso, un hombre fue captado por cámaras de videovigilancia cuando sustraía la batería de una motocicleta.

Los afectados difundieron las imágenes y solicitaron el apoyo de la comunidad para tratar de identificar al individuo, además de alertar a otros vecinos para que extremen precauciones.

Las grabaciones obtenidas podrían ser utilizadas como evidencia en las denuncias y para tratar de identificar a los presuntos responsables.

Un video de Conexión Urbana.