SOMOS LA RESISTENCIA: ¿QUÉ FUE LO QUE CAMBIÓ SRA. GOBERNADORA LAYDA SANSORES? | Por Víctor Alberto Améndola Avilés

Eran fines del año de 1996. Muchas vueltas han dado las manecillas de esos viejos relojes de pulsera. Muchas hojas cayeron de árboles y de calendarios. 30 años, 3 décadas, 6 lustros, más de 360 meses…



Lo recuerdo como si fuera ayer…



Muchos nos sumamos a ese movimiento, a esa corriente democrática nacional que empezaba a llegar a las costas campechanas. Entre inocencia, ingenuidad y estupidez, muchos creyeron, creímos, que Ud. era una opción válida y democrática para Campeche. Y es que en verdad no la conocíamos realmente.

Muchos campechanos en esos tiempos ayudaron a limpiar un poco la cara al grupo político más famoso de esos y estos tiempos: el Sansorismo. El cacicazgo más ladrón y más corrupto de toda la historia de Campeche, tiró un poco del lodo y la podredumbre que lo envolvía. Y Ud se fue a las filas de la oposición. Y desde ahí se fue contra su viejo Partido.

Ese mismo viejo Partido que le dio a Ud., a su padre y a su familia, todo el dinero y todo el poder del que ahora aún todavía disponen. En estas historias tan ausentes y tan carentes de psicólogos y psiquiatras, aún le podemos escuchar a Ud. cuando despotrica contra el PRI del pasado. Ese que le dio tantos cargos, tantos puestos, tantas propiedades y tanto millones a Carlos Sansores Pérez.

En estas historias tan ausentes de memoria y de recuerdos válidos, aún le podemos escuchar a Ud. cuando mal habla del PRI del pasado. Ese que le dio tres candidaturas, entre ellas una Diputación Federal y una Senaduría de la República.

En estas historias tan ausentes de decencia y honorabilidad, aún le podemos escuchar a Ud. cuando cuenta las anécdotas del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, las privatizaciones que tanto Ud. como Romeo Ruíz le aprobaron en su sexenio 1988-1994… y comparar y contrastar ahora al escucharla cuando grita desaforadamente: “que privaticen la P… M… que les parió”.

De ese tamaño es el cinismo.

De ese tamaño es la hipocresía.

De ese tamaño es el Alzheimer.

¿Se acuerda Sra Gobernadora?

¿Cuando acusaba a Ernesto Zedillo, entonces Presidente de la República, de intervenir según Ud., de manera grotesca en Campeche? ¿Se acuerda Sra Gobernadora?

¿Cuando señalaba al Ing. Jorge Salomón Azar García, entonces gobernador, de intervenir según Ud., de forma ilegal en la elección de Campeche? ¿Se acuerda Sra. Gobernadora?

¿Cuando decía que PRI y el gobierno estatal eran lo mismo? ¿Se acuerda Sra. Gobernadora?

¿Cuando señalaba con índice de fuego que funcionarios estatales intervenían con recursos públicos para vıøl£nt∂r la normalidad democrática del estado? ¿Se acuerda Sra. Gobernadora?

¿Cuando acudía a denunciar el espionaje telefónico del cual fuimos objeto muchos en la oposición? ¿Se acuerda?

Yo sí Sra. gobernadora Layda Sansores.

De hecho, marchamos muchos campechanos denunciando lo que creíamos era la ruptura del Estado democrático.

¿Qué ha cambiado ahora Sra. Layda Sansores?

Hoy Ud. SÍ actúa de forma grotesca.

Hoy Ud. SÍ interviene de forma ilegal.

Hoy Ud., su gobierno estatal y Morena SÍ son lo mismo.

Hoy Ud. SÍ violenta la ya desaparecida normalidad democrática de Campeche.

Hoy Ud. SÍ usa el dinero público para actos de fechoría electoral.

Hoy Ud. SÍ acude al más vulgar espionaje telefónico para favorecer a sus candidatos, que en la poca posibilidad de ganar, taparían tanta trapacería de Ud y de sus funcionarios estatales.

¿Que ha cambiado ahora Sra. Layda Sansores?

Su gobierno es una caricatura, casi tan grotesca como lo es el personaje que Ud representa. Su gobierno es uno lleno de Depredación, Depravación y Degradación, social, política y económica…

Su gobierno se ejemplifica en esa cosa llamada “Martes del Jaguar”, un lugar para la difamación, el insulto, la denostación, la burla, la infamia.

¿Qué ha cambiado ahora Sra. Layda Sansores?

Llenó el estado y su administración de gente foránea que solo vino a robar y a enriquecerse de forma por demás grotesca. Endeudó a Campeche.

La sentenciaron por Violencia Política en Razón de Género. Es la única gobernadora del país con ese estigma lamentable. Postea y publica en redes sociales mensajes de ødıø y frustración, mismas publicaciones que son operadas y pagadas con recursos estatales para atacar, criticar y cuestionar a la oposición.

¿Qué ha cambiado ahora Sra. gobernadora?

Sigue comprando en Palacio de Hierro con facturas reembolsadas de dineros, ayer federales, hoy estatales. Sigue paseándose en Europa con dinero de los contribuyentes.

¿Cuál será su legado?

¿Cuál será su obra emblemática?

¿Un Jaguar de Bronze?

¿Un barquito de hojalata?

¿Es en serio???

Le queda un año Sra. gobernadora… un año que se irá mucho más rápido de lo que Ud llegó para depredar Campeche; para depravar con su gabinete, para degradar las relaciones políticas de la gente de bien de nuestro estado. Un año.

Dígame, de verdad: ¿Qué fue lo que cambió?

V. Améndola Rōnin