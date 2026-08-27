MARCELA ABANDONA CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE LA ACADEMIA DE POLICÍA; MALEZA INVADE LAS INSTALACIONES

En completo abandono permanece el campo de entrenamiento de la Academia de Policía de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), ubicado en Lerma, donde la maleza ha cubierto gran parte de las instalaciones destinadas a la preparación física y táctica de los futuros elementos policiales.

El deterioro del espacio contrasta con la promoción que la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, ha realizado de las nuevas instalaciones deportivas en la denominada “Ciudad Segura”, mientras el área utilizada para la formación de cadetes y el acondicionamiento físico de la Policía Estatal presenta visibles signos de descuido.

Además del abandono, la acumulación de maleza favorece la presencia de animales ponzoñosos, lo que representa un riesgo para la salud y la seguridad de quienes acuden a la Academia.

Las condiciones en que se encuentra este espacio han generado cuestionamientos sobre el mantenimiento de las instalaciones destinadas a la capacitación de los cuerpos policiacos y el interés por fortalecer la formación de nuevas generaciones de elementos de seguridad.