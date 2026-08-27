¡ALARMA EN ESCÁRCEGA! DESAPARECE CONOCIDO COMERCIANTE Y HALLAN SU CAMIONETA ABANDONADA Y CON EL MOTOR ENCENDIDO; SE PRESUME “LEVANTÓN”

-La Fiscalía sólo ha emitido una ficha de búsqueda

De nuevo se encienden las alarmas en Escárcega, ya que la tarde de ayer miércoles fue localizada abandonada, con las puertas abiertas y el motor encendido, la camioneta del conocido comerciante Lao Iván Chang Mote, de 38 años de edad, propietario del restaurante La Teja y aficionado a las peleas de gallos, carreras de caballos y actividades ganaderas.

El vehículo fue encontrado en el camino hacia la comunidad de Conquista Campesina, por lo cual se presume un posible levantón o secuestro.

La desaparición ha provocado conmoción entre familiares y allegados, incluida su madre, quien reside en Estados Unidos, mientras la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) sólo ha emitido una ficha de búsqueda, sin precisar las circunstancias ni confirmar o desmentir si se trató de un plagio.

El vehículo está bajo resguardo de la Vicefiscalía de Justicia con sede en Escárcega, y tampoco se sabe si Lao Iván esta solo a acompañado al momento de su desaparición.

Habitantes cuestionan la actuación de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), ante la percepción de que las búsquedas e investigaciones no avanzan con la rapidez necesaria.

La tensión aumenta por las sospechas de pobladores sobre un grupo de sujetos instalado en la zona desde hace varios meses, cuyas actividades consideran sospechosas.

El temor se alimenta de un antecedente ocurrido en julio de 2026: el 29 de julio, Francisco Rocha Suárez, de 45 años, y Edith Ortega Bilbao, de 42, fueron privados de la libertad cuando viajaban en una cuatrimoto rumbo a un rancho. El vehículo fue localizado abandonado al día siguiente.

Luego, la FGECAM confirmó el hallazgo de los restos y su identificación mediante pruebas de ADN, en un caso que profundizó la preocupación por la presencia y actuación del crimen organizado en la región.