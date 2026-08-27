HAY PERSECUCIÓN SISTEMÁTICA Y “GOLPETEO” A TRAVÉS DE INSTITUCIONES CONTRA MC: TANIA GONZÁLEZ

-“Tenemos buenos perfiles que generan miedo político en el oficialismo”

San Francisco de Campeche.- La diputada local por Movimiento Ciudadano, Tania González Pérez, calificó como una persecución sistemática la serie de acciones legales y mediáticas que han enfrentado integrantes de su partido durante el último año y medio, y puso como ejemplo reciente el citatorio a la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre para declarar en la Sala de Juicios Orales.

La legisladora aseguró que se trata de un “golpeteo” orquestado a través de instituciones formales y otros medios, y señaló que ella misma ha presentado denuncias en la Fiscalía por persecución digital y personal. “Si vemos los hechos ocurridos, es algo sistemático y planeado por diferentes canales”, aseveró.

González Pérez vinculó esta situación con el actual contexto electoral, al considerar que Movimiento Ciudadano cuenta con buenos perfiles y posibilidades de gobernar, lo que genera miedo político en el oficialismo.

Sobre la presentación formal de Pablo Lazarus como candidato de la gobernadora para la siguiente contienda, la diputada reconoció que ya se sabía de su postulación, y aseguró que su partido también está listo, pues “tenemos excelentes cuadros y lo mejor está por venir”.