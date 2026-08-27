SHEINBAUM PRESUMIÓ QUE MEXICANA DE AVIACIÓN “VA MUY BIEN”… Y EL UNIVERSAL REPORTÓ QUE LA AEROLÍNEA PIERDE 2.5 MDP DIARIOS

Mientras durante su conferencia matutina del pasado 17 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió que Mexicana de Aviación “va muy bien”, El Universal la contradijo hoy al dar a conocer que la aerolínea no despega, pues pierde 2.5 millones de pesos diarios.

En aquella conferencia, la mandataria federal agregó que en cuanto al Tren Maya, la página se está mejorando, al igual que otros temas trabajados de manera conjunta, como la entrada de autobuses para trasladar a pasajeros de la estación hacia los centros de población.

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín escribió: “Va muy bien Mexicana de Aviación, expresó Sheinbaum el 17 de agosto. La realidad es otra, la aerolínea no despega. Mexicana pierde 2.5 mdp diarios”.