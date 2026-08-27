jueves, agosto 27, 2026
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AL PASO QUE VAN, LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL T-MEC SERÁ POR ZOOM”: ALITO MORENO

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ironizó sobre el retiro de visas a políticos mexicanos y afirmó que, de mantenerse esa situación, la próxima reunión relacionada con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “la van a tener que hacer por Zoom”.

Durante una declaración a medios, el también senador señaló que la cancelación de visas a diversos actores políticos afecta la imagen del país y consideró que el Gobierno Federal debe actuar con mayor capacidad y responsabilidad ante este escenario.

“Al paso que van, con esto que le están quitando la visa a todos, la próxima reunión que tengan del T-MEC la van a tener que hacer por Zoom, porque ninguno va a tener visa”, expresó.

Moreno Cárdenas sostuvo que este tipo de situaciones “va en contra de nuestro país” y aseguró que quienes participan en la vida pública deben actuar con compromiso en favor de México.

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