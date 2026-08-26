Van a estar a prueba no solo nuestras convicciones y deseos de cambio, sino sobre todo vamos a comprobar si la sociedad ha madurado y ya no se deja sobornar…

EL DIARIO DE LA TÍA

¿Y las demás corcholatas?

–“Que finalmente, el dedo guinda se posó sobre la cabecita chilanga del exedil carmelo, y Pablito será el abanderado del partido oficial para la gubernatura de nuestro Estado. Nada novedoso ni sorpresivo, si bien los que tomaron esa decisión no cumplieron con su promesa de que no postularían a quien tenga antecedentes negativos, y en el caso a que nos referimos, ¡vaya que los tiene!” reflexionó el bolero don Memín junto a sus compañeros de tertulia.

–“Lo que yo me pregunto, respondió doña Chela, es ¿qué van a hacer las otras corcholatas que estaban pujando por el mismo cargo? ¿Le van a alzar la mano y se van a desdecir de todas las acusaciones que le lanzaron? ¿En el caso del sobrino incómodo, va declinar de sus aspiraciones o va provocar una fisura en la alianza para contender por las siglas del partido de los trabajadores?”.

–“Son varias las interrogantes que se abren ante este escenario político-electoral, apuntó con mesura don Julián. Y sin duda alguna que todas se irán despejando una a una. Por lo pronto, hay que admitir que quienes tomaron la decisión prefirieron amarrar a Pablito antes que dejarlo ir y que les provoque una tremenda fisura al movimiento. ¿Es la mejor opción? Esa es otra pregunta del millón y yo solo respondería que la verdad de las cosas es que en el partido oficial la caballada estaba muy flaca”.

–“No deja de ser lamentable, comentó el poeta Casimiro, que la Comisión de Elecciones no haya cumplido su ofrecimiento de revisar con lupa el perfil de sus posibles candidatos. Pablito tiene muchos negativos, incluso tiene denuncias penales por malos manejos administrativos, por deberle al IMSS y al SAT, así como por adeudar laudos laborales ya resueltos. No es un buen administrador ni una persona honesta, pero si ellos optaron por postularlo, que con su pan se lo coman”.

–“Ciertamente que la decisión final está en manos del pueblo, y es claro también que habrá otras opciones que a lo mejor sean mejores y más convincentes, pero no podemos dejar de lado que vamos a enfrentar una elección de Estado, en donde se van a invertir multimillonarios recursos públicos para tratar de comprar la elección. Van a estar a prueba no solo nuestras convicciones y deseos de cambio, sino sobre todo vamos a comprobar si la sociedad ha madurado y ya no se deja sobornar” reflexionó don Julián.

–“Si en estos días de precampaña el partido oficial ha estado incurriendo en insultantes derroches para tratar de posicionar a su corcholata, no quiero imaginar todo lo que van a erogar para tratar de comprar conciencias y votos, pero como bien dicen el maestro Julián, es hora de demostrar si los ciudadanos ya evoiucionamos, o seguimos en la etapa en que nos cambiaban espejitos por piedras de oro”.

–“Ustedes me disculparán, insistió doña Chela, pero qué van a hacer a partir de ahora las otras corcholatas guindas? ¿Van a dar su brazo a torcer para amarrar un hueso o van a luchar de verdad por la democracia? ¿Si ni siquiera a ellos logró convencer Pablito, ahora nos van a decir que es el non plus ultra y que nadie mejor que él para terminar de hacer el trabajo de la Tía que es hundir a Campeche?” cuestionó, sin que nadie le ofreciera una respuesta.