GOBIERNO DE LAYDA DA LA ESPALDA A OBREROS CAMPECHANOS: COR; “NI APOYOS NI EMPLEO”

“Nada, absolutamente nada, negativo”, respondió José Ángel Castillo García, representante de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) en Campeche, al preguntarle qué apoyos ha recibido su organización del Gobierno del Estado, al que acusó de mantener desprotegidos a los trabajadores locales y dejarlos fuera de oportunidades laborales.

El dirigente sindical se quejó de que durante la actual Administración estatal no han recibido respaldo, obras ni espacios de trabajo, pese a los acercamientos que han intentado.

Castillo García dijo que uno de los principales reclamos es que en diferentes obras desarrolladas en Campeche se privilegió la contratación de trabajadores provenientes de otras entidades, mientras la mano de obra de organizaciones locales fue relegada.

Los obreros locales buscaron acercamientos con las empresas encargadas de realizar proyectos para solicitar oportunidades laborales, pero la respuesta fue ya tenían personal foráneo.

No hay apoyo para ningún sindicato, recriminó el representante de la COR, y consideró que las organizaciones obreras han quedado excluidas. “Nos dieron la espalda totalmente. Estamos muy dolidos”, expresó.