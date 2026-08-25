“JUSTICIA O INJUSTICIA A LA CAMPECHANA” | Por Nelson Gallardo Ordoñez

2 casos notorios se dieron en el transcurso del mes pasado y aún en el presente, respecto a la situación de 2 campechanos detenidos y encarcelados.

El del ciudadano Medina Hernández, de quien se dijo fue vocero del ex gobernador anterior.

Fue notoria la acción de protesta de algunos integrantes de la sociedad campechana, de tipo medio, quienes reclamaron en redes por la detención y encarcelamiento de la persona mencionada.

Se dio a conocer, que ya el señor Medina Hernández no está recluido en el penal de Kobén.

Otro caso muy preocupante, es el de Yahari Brito.

Este se remonta a la última marcha que se dio en Campeche, la Marcha Feminista.

Como se vio en los videos, una persona corpulenta, del sexo femenino, se acercó el día de la marcha con el campo libre ante una valla de policías. Intentó provocar un incendio. Muy raro, las policías que estaban en esa valla, ya llevaban sus extinguidores como si estuvieran prevenidas.

La persona que realizó este conato de incendio, se retiró sin que nadie la detuviera

Entre paréntesis recordamos que en la marcha de los jóvenes, se presentaron unas señoras igual de corpulentas, no campechanas con sus rebosos de palestinas y unos magníficos equipos de comunicación.

La pregunta es : ¿Quién trae a esa gente? que no son campechanas. Quién les paga. Ahí queda la pregunta.

Posteriormente las autoridades informaron, que detuvieron a Yahari Brito quien se encuentra recluida en el penal de San Francisco Kobén, que tiene un proceso de embrazo y nadie ni de sus compañeras activistas, ni de sus compañeras del sexo femenino, se ha escuchado que protesten.

Me parece lamentable que se estén dando en Campeche situaciones como esta, que parecen actos de injusticia.

Valdría la pena, que las autoridades, aclararan la situación de las personas mencionadas, como es este caso de Yahari Brito, quien como activista, caminaba por el centro de la ciudad y que según esto, había participado en la marcha.

Pero la realidad es que no coincide con la persona que realizó ese intento de incendio.

Ojalá se aclare la situación y si es inocente, se proceda a su liberación.