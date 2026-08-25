FISCALÍA REALIZA CATEO EN PREDIO SEÑALADO COMO PRESUNTO PUNTO DE VENTA DE DROGAS 

Personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche realizó este martes un cateo en un predio ubicado en la colonia Esperanza, señalado presuntamente como un punto de venta de estupefacientes.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble localizado sobre la calle 28, entre 45 y 47, donde se registró una movilización de autoridades que generó expectación entre habitantes del sector.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas durante la diligencia, además de que no se ha confirmado oficialmente si fueron aseguradas drogas, armas u otros objetos relacionados con alguna actividad ilícita.