martes, agosto 25, 2026
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DESAFÍA ADDA SOLÍS LA LEY AL COLOCAR ANUNCIO PUBLICITARIO EN EL PARQUE PRINCIPAL

A pesar de las prohibiciones establecidas en el Reglamento de Imagen Urbana de Campeche, que señalan no se pueden colocar mamparas ni estructuras con anuncios publicitarios en zonas patrimoniales del Centro Histórico, la Secretaría de Turismo, a cargo de Adda Solís Peniche, colocó un anuncio en el parque principal.

Por esa razón, en una zona con pasto fue instalado el cartel con el slogan “Ruta sol y playa”, y surge la pregunta: “¿no hay otras estrategias de promoción?”.

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