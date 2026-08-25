GOBIERNO DEL ESTADO AFECTÓ A COMERCIANTES CON LA REUBICACIÓN DE LAS FERIAS DE SAN ROMÁN Y SAN FRANCISCO: LOEZA CHIN

A menos de dos semanas del inicio de la Feria de San Román y San Francisco, comerciantes y fiesteros denunciaron la falta de certeza sobre el espacio donde podrán instalarse, señalando al Gobierno del Estado como responsable de una decisión que, aseguran, afecta directamente su economía.

Rogelio Loeza Chin, líder de la Unión de Vendedores, Fiesteros y Diversiones del Parque Campeche, afirmó que la avenida Fundadores no cuenta con las condiciones adecuadas para albergar la feria y cuestionó que el Foro Ah Kim Pech haya sido descartado bajo el argumento de una obra que, según dijo, no muestra avances visibles.

“Ya nos partieron la madre porque no tenemos trabajo”, expresó el dirigente, al señalar que la feria representa una de las principales oportunidades de ingreso para decenas de familias dedicadas al comercio y a las actividades de entretenimiento.

El líder de los fiesteros acusó que la situación responde a un conflicto político por parte del Gobierno del Estado hacia el Ayuntamiento de Campeche, pero sostuvo que quienes terminan pagando las consecuencias son los comerciantes que dependen de estos eventos.

“Veo que en el foro no se está haciendo nada, no hay una obra, no se están metiendo maquinarias”, reclamó, al cuestionar que se haya retirado un espacio tradicional sin tener una alternativa clara para quienes trabajan durante las festividades.

Loeza Chin explicó que alrededor de 40 fiesteros esperan una respuesta definitiva sobre su ubicación, pues aunque han recibido promesas de apoyo, hasta el momento no cuentan con un lugar confirmado mientras los plazos para iniciar la feria se acercan.

Aunque reconoció que la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre ha atendido anteriormente sus solicitudes, insistió en que la falta de definición del Gobierno del Estado mantiene en riesgo una actividad económica que beneficia a comerciantes y familias campechanas.