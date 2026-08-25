La intención no es encarcelar a Alito porque haya incurrido en hechos de corrupción como dice la narrativa oficial, sino para silenciarlo, porque se ha convertido en un dolor de cabeza para el régimen…

EL DIARIO DE LA TÍA

Cacería de brujas

–“Que siempre sí existen 32 carpetas de investigación en contra de exfuncionarios del gabinete de Alito a quienes se acusa de desviar por lo menos 270 millones de pesos a través de factureras y empresas fantasmas, aseguró sorprendido el bolero don Memín, y reveló que hasta la sobrina preferida de la gobernanta está siendo investigada, al grado que ya se amparó para que no pise la cárcel”.

–“Ya les repetí hasta el cansancio, externó aburrida doña Chela, que el pretexto de los 270 millones de pesos supuestamente desviados, es la pantalla para jalar a declarar a esos 32 exfuncionarios públicos, a quienes no van a encarcelar porque ya todos obtuvieron su amparo, pero sí los obligarán a declarar en contra de Alito, para que se fundamente la solicitud de desafuero que está en la Cámara de Diputados”.

–“Comparto esta visión, señaló el viejo Julián. Lo que no pudieron hacer en cinco años, quieren consumarlo en los últimos meses de la Administración de la Tía. La intención no es encarcelar a Alito porque haya incurrido en hechos de corrupción, como dice la narrativa gubernamental, sino refundirlo en la cárcel como un mecanismo para silenciarlo, porque se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, para este n∂rcø régimen. Y después de él se van a ir al bote todos los que representen un riesgo para el sistema” pronosticó.

–“Seguimos viviendo días aciagos contra la libertad de expresión en todo el país, y nuestro estado no es la excepción, lamentó el poeta Casimiro. Aquí una autoridad judicial otorgó una medida cautelar a favor de un funcionario público que despojó de tres bienes a su abuela, y prohibió a un grupo de periodistas que manejen este caso en sus medios, que porque incurren en delitos de odio. Es increíble cómo una autoridad judicial puede proteger una injusticia, y avalar que se despoje de sus bienes a una anciana. Esta es la verdadera 4T que no quieren que veamos” aseveró.

–“Al igual que hacen las dictaduras, arremetió el bolero don Memín, este Gobierno de cuarta está recurriendo a las fuerzas policiacas y a las autoridades policiales para infundir terror y miedo. Porque me cuenta un vecino periodista, a quien le ordenaron no hablar del funcionario que le robó a su abuela, que la notificación se la hicieron llegar policías fuertemente armados y haciendo alarde de prepotencia. Ya no buscan cómo parar las críticas por su mal desempeño y por eso recurren al terror” resaltó.

–“A mí me está haciendo mucho ruido eso de que llamarán a declarar a la extesorera de Alito, quien además, es sobrina de la mandataria, expresó doña Chela. ¿Será que ella va confesar que hubo desvíos de recursos públicos sin que con ello se incrimine totalmente ella misma? ¿Va decir la verdad, o recurrirá a la tergiversación de los datos? Porque si algo es claro y obvio, es que si por su testimonio logran encarcelar al exgobernador y actual dirigente nacional del partido tricolor, entonces ella tendrá también que ser apresada por cómplice y porque ella también mostró signos de prosperidad durante el sexenio pasado. Sin duda alguna que se va poner bueno este nuevo capítulo de las andanzas del Gobierno de la Tía” celebró.