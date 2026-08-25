¡DEL NO ESTÁS AL SÍ ESTÁS SOLO!; EL FALLIDO REGRESO DE ROCHA EXHIBIÓ QUE LA CRIPTONITA DE LA 4T ES LA NARCOPOLÍTICA: LORET DE MOLA

Tras 112 días de que el régimen insistiera en que no había pruebas de las acusaciones contra Rubén Rocha por n@rco y de que la presidenta Claudia Sheinbaum repitiera que defenderlo era defender la soberanía del país, ¿por qué no lo dejaron regresar como gobernador?, y ¿por qué apenas reapareció lo presionaron para tumbarlo?, cuestionó el periodista Carlos Loret de Mola durante un video para Latinus.

“¿Será que sí hay pruebas y no quieren pagar más costos del que ya están pagando?”, o “¿le tuvieron miedo a Estados Unidos y se doblaron?”, preguntó, y sentenció: “Están haciendo agua, las 34 horas que duró el regreso de Rocha es la más clara muestra de cómo el régimen se está pudriendo por dentro. Todo le sale mal”.

La Presidenta, continuó el periodista, dijo que no hay pruebas, pero aseguró que no ha hablado con Rocha ni quiere hablar con él, y que no debe regresar a gobernar el año que le queda, lo que demuestra divisiones dentro de Morena, que es propiedad de Andrés Manuel López Obrador, y profundizó la incertidumbre política en Sinaloa.

Rocha Moya metió en una crisis brutal y dejó expuesta a Claudia Sheinbaum, quien ni menciona por su nombre al gobernador con licencia, entonces ¿qué le deben?, puntualizó Loret de Mola.