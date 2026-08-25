PABLO GUTIÉRREZ SERÍA LA CONTINUIDAD DEL SANSORISMO EN CAMPECHE

Ante la inminente designación de Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Campeche, el periodista Jorge Luis González afirmó que el alcalde de Carmen representa la continuidad del Gobierno de Layda Sansores San Román, y consideró que Morena enfrentaría dificultades para retener la gubernatura con ese perfil.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el analista sostuvo que la Administración municipal de Gutiérrez Lazarus ha estado marcada por observaciones financieras, adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social y problemas de inseguridad, además de asegurar que la baja aprobación del actual Gobierno Estatal también impactaría una eventual candidatura.

En cuanto a considerar muy lejano que Morena retenga la gubernatura de Campeche, González Valdez basó su observación en que, de acuerdo con el análisis demoscópico, sólo 3 de cada 10 aceptan a Layda Sansores. “Esa es la animosidad, y va a influir”, sentenció.