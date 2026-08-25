martes, agosto 25, 2026
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OJALÁ NO SEA UN TEMA POLÍTICO LA APARICIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN: BIBY

Tras presentarse esta mañana junto con otro funcionarios y exfuncionarios del Ayuntamiento de Campeche para una audiencia ante el juez de Control, ante señalamientos de supuestos actos de corrupción, la alcaldesa Biby Rabelo precisó que apenas hoy fueron entregadas las carpetas de investigación, y expresó que ojalá que no sea un tema político.

Al comentario de que ahora que se aproximan las elecciones aparecen carpetas, la presidenta municipal expresó: “Realmente no se hizo nada hoy, pero cuando no tienen resultados ni cercanía con la gente, ni les va bien, empiezan a buscar ciertos métodos, pero nosotros actuaremos de manera correcta”.

La diligencia juró cerca de 1 hora y 20 minutos.

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