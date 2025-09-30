QUÉ SE PUEDE ESPERAR DE ALCUDIA COMO MAGISTRADO SI ENTRÓ CON UNA ILEGALIDAD, CUESTIONA JUAN PORTELA; ES LAMENTABLE, CRITICA

“Si la persona que va a estar como magistrado (en referencia al hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Pedro Alcudia Vázquez) entra con una ilegalidad, pues qué te puedes esperar en el desempeño de sus actividades, eso es lamentable”, criticó Juan Portela Rodríguez, integrante de la Barra del Colegio de Abogados de Campeche.

El jurista destacó el actuar de los legisladores de MOCI en el Congreso del Estado, quienes exhibieron las irregularidades por las cuales el exasesor jurídico del Gobierno del Estado está impedido para ser magistrado.

“Yo creo en lo personal, para empezar, que no decidieron por un magistrado campechano, mientras él (Alcudia Vázquez) no tiene carrera judicial y lo peor del caso es que viene de la Administración estatal, del Poder Ejecutivo, para integrar un Poder Judicial, que en teoría son autónomos pero no se está respetando esa autonomía”, puntualizó.

-¿Hay la autonomía que tanto se presume de los poderes, especialmente del Poder Judicial?, se le preguntó.

-“Pues como lo podrán ver, hoy sí que como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. El señor era asesor todavía hasta hace unas horas del Gobierno del Estado y hoy forma parte de un Poder Judicial, que es autónomo, y vino designado desde un Poder Ejecutivo. Hay conflicto de interés, por lo menos”, respondió.