DESTITUYEN A MARGARITA NELLY DUARTE DE LA DIRECCIÓN DEL CECYTEC; LLEGA VÍCTOR HERNÁNDEZ PONCE

En medio de una vorágine de ajustes en la administración estatal, este día se confirmó la salida de Margarita Nelly Duarte Quijano de la dirección general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche (Cecytec), cargo que ahora ocupará Víctor Hernández Ponce, quien anteriormente se desempeñaba como subdelegado de la zona norte de Bienestar.

Duarte Quijano, identificada como una de las colaboradoras más cercanas a la gobernadora Layda Sansores San Román, fue cesada del puesto en el marco de los cambios que se aplican dentro del sector educativo estatal.

De manera paralela, trascendió que en las próximas horas se anunciará la salida de César González David de la dirección general del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam).