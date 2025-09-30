ANTIFEMINISTA

¿En dónde está esa gobernanta que se ostentaba como la principal defensora de las mujeres? ¿Dónde se encuentra aquella que nos iba a enseñar a combatir a la misoginia?

Doña Chela llegó furiosa, por enésima ocasión, a la reunión vespertina con sus amigos, parecía que echaba lumbre por la boca y de sus ojos brotaban llamas de indignación y repudio.

–“A ver, que alguien me diga, preguntó, ¿en dónde está esa señora que se ostentaba como la principal defensora de las mujeres? ¿Dónde se encuentra aquella que iba a combatir a la misoginia? ¿Dónde la que presume ser la que más respeta los derechos femeninos? Luego de la golpiza que le propinaron sus policías a las activistas que protestaban en el Congreso, lo menos que debería hacer es destituir a su comandanta policiaca, o renunciar ella misma” demandó.

””No hay, en efecto, coincidió el bolero don Memín, ningún argumento legal, ni siquiera el menor pretexto político, para que se haya ordenado el desalojo de ese pequeño grupo de mujeres valientes que estaban protestando por la imposición de un abogado misógino, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y después como presidente del Poder Judicial. Las activistas no violaron ninguna ley, así que su detención fue un claro abuso de poder”.

–“Estoy totalmente de acuerdo con sus observaciones, añadió por su parte don Julián, el senecto gurú del grupo. Y también creo que ese incidente no se debe quedar impune, hay que llegar hasta donde sea con tal de lograr que se sancione ejemplarmente a quien ordenó que se cometiera ese acto de abuso de poder y de violación a las garantías individuales de las mujeres que protestaban. Y aunque la quieran proteger y encubrir, creo que hay que enfocar la lucha contra la comandanta guanajuatense, que una vez más demostró que es la principal enemiga de las mujeres”.

–“No debemos omitir que la mancha de ese exceso recaerá en la Administración de la Tía, porque a final de cuentas ella es la máxima autoridad, y es también la jefa de la Comandanta, así que ambas deberán recibir una sanción más que ejemplar” anotó el poeta Casimiro.

–“Pues yo me anoto para reiniciar las protestas contra la guanajuatense, expresó doña Chela. Ya basta de estarle solapando todos sus abusos, sus excesos, y además su ineptitud. Esta agresión contra las garantías individuales de las muchachas que protestaban no tiene perdón. Ojalá que se convoque a manifestaciones de protestas y que las agrupaciones nacionales feministas vengan a esta tierra de Serpientes y Garrapatas a exigir que caiga la cabeza de la comandanta represora y antifeminista” exclamó.

–“Yo no soy de ninguna agrupación feminista pero me sumaré a las manifestaciones de protesta que se convoquen porque no podemos quedarnos de brazos cruzados ante este insultante abuso de poder. Si nosotros callamos, similares acciones represivas se cometerán en otras partes del país, y así, macanazo a macanazo, irán derribando con represión el Estado de Derecho” concluyó el rechoncho lustrador de calzados.