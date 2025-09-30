HAY QUE LEVANTARNOS ANTE QUIEN GOBIERNA MAL, CONVOCA MOTOCICLISTA QUE DENUNCIÓ ABUSO POLICIACO

Al exponer que para pedirle que se detuviera le interpusieron en el camino la patrulla 728, el motociclista Jaime Ojeda Peralta denunció que los policías actúan de esa manera porque los solapan, se lo permiten o tienen esa orden, y que tras exigirle que mostrara lo que llevaba en una mochila tipo cangurera, el agente dañó los celulares que debía reparar, lo que calificó como indignante, y quien encabezaba a los genízaros le advirtió: “Te va a llevar la chingada si sigues grabando”.

Convocó a los campechanos a alzar la voz, a unirse, porque “no podemos seguir permitiendo esto, y hay que levantarnos ante quien gobierna mal”, y lamentó que los policías pueden hacer lo que se les pegue la regaladísima gana, ante lo cual preguntó: “¿Hasta cuándo vamos a permitir que estos desgraciados cometan atropello?”.

Tras la manifestación pacífica frente al edificio de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Ojeda Peralta exigió la destitución de los policías estatales que lo abordaron en la avenida Pedro Sáinz de Baranda, bajo el argumento de que su motocicleta es usada por delincuentes para cometer fechorías, la cual revisaron y remitieron a un corralón presuntamente por falta de licencia.