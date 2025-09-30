martes, septiembre 30, 2025
A TODO INDIVIDUO SE LE DEBE RESPETAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DICE ADÁN AUGUSTO, E INSISTE EN QUE NO SABÍA DE LA CONDUCTA ILÍCITA DE HERNÁN

A la pregunta sobre si tiene responsabilidad política por la designación de Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad de Tabasco, el senador Adán Augusto López Hernández respondió: “A todo individuo en este país se le debe respetar la presunción de inocencia”.


Insistió en que él no sabía nada, que nadie le informó sobre las conductas ilícitas de su excolaborador, “y vaya que todos los días nos reuníamos en la Mesa de Seguridad, entonces hay que esperar que las autoridades hagan sus investigaciones y se deslinden responsabilidades”.

