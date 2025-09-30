OPINIÓN: EL DESPOJO POLÍTICO DISFRAZADO DE UTILIDAD PÚBLICA

Por: Angel Escamilla

Claudia Sheinbaum ordenó al gobierno de Campeche despojar mediante expropiación a la madre de Alejandro Moreno Cárdenas de un predio para que sea utilizado como escuela.

El 26 de septiembre con el apoyo de la consejería jurídica de la cual era titular Juan Pedro Alcudia, la aspirante a candidata a gobernador y actual secretaría de gobierno Elisa María Hernández Romero emitió el dictamen técnico para actuar en contra de la propiedad privada de la señora Yolanda Cárdenas Montero y despojarle de predios ubicados en la colonia Miramar en el fraccionamiento conocido como Lomas del Castillo de la ciudad de Campeche.

La señora Yolanda Cárdenas Montero es madre de Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche y actual Senador de la República, dirigente nacional del PRI y principal opositor al régimen de morena al cual en sus declaraciones públicas califica como narcøpartido.

El despojo del bien inmueble sucede justo después de que Moreno Cárdenas presentó denuncias en contra de la cúpula morenista ante la DEA y el FBI, agencias antidrogas y de persecución de criminales de Estados Unidos de América. En USA los cárteles mexicanos son considerados como organizaciones terroristas y debido a esa declaratoria, saber y conocer de hechos que involucren a terceros en acciones con apariencia de encubrimiento o de otorgar facilidades a esos grupos criminales es equivalente ante la ley estadounidense a “apoyo a grupos terroristas”.

El despojo publicado en el periódico oficial del estado de Campeche en perjuicio de la madre de Alito Moreno del predio señalado como “única opción viable” para la instalación de una escuela, mismo que será ocupado en cinco días para de inmediato demolerlo y esperar el recurso con el cual se llevará a cabo la construcción del centro de enseñanza “Rosario Castellanos”, llega justo en la semana en que la comisión instructora de la cámara de diputados filtró que el “nuevo desafuero” promovido desde la fiscalía anticorrupción de Campeche tampoco surtirá efectos, por lo que Alejandro Moreno continuará con fuero, información no oficial pero conocida en el legislativo federal.

Lo que no se pudo por las malas, se tiene que poder por las peores.

La astucia política de Alejandro Moreno superó la habilidad jurídica del gobierno de Campeche. Hasta el momento, continúan sin poder comprobarle ninguna de las acusaciones que le han realizado, cada intento jurídico por judicializar al dirigente nacional del PRI ha fracasado y cada fracaso ha sido ridiculizado en las cúpulas políticas nacionales.

La premura por realizar una reforma a la ley de expropiación, así como la prisa inminente por ejecutar la expropiación a la madre de Moreno Cárdenas y la inmediata promoción del consejero jurídico del gobierno estatal a magistrado del Poder Judicial incluso por encima de la Constitución dado que no cumple con los requisitos para ser magistrado tanto en la versión previa a la reforma judicial como en la versión posterior a la reforma, indican que toda la estrategia de judicialización en contra de Moreno Cárdenas ha fallado y que esperan una mega embestida desde las trincheras de Alito.

La “Mansión de Alito” será desmantelada, demolida y habrá que ver si llega en el presupuesto de egresos de la federación el recurso para edificar algo en ese lugar. Es difícil de creer que en tan poco tiempo, hayan podido realizar un levantamiento del terreno, factibilidad, viabilidad, facilidades de acceso y todos los estudios necesarios e indispensables para determinar la utilidad pública idónea para construir una escuela pública en ese sitio, eso solamente María Elisa Hernández Romero secretaria de gobierno lo puede aclarar, que es finalmente quien ha firmado el dictamen técnico de la expropiación.

La acción de despojo a la madre de Alejandro Moreno tiene al final de cuentas, una lectura absolutamente política, es difícil por no decir que imposible, comprender que no se trata de una manera de presionar a un opositor, de violentar los derechos humanos de la madre de un campechano y de presionar de manera consignataria a toda la población mediante la premisa “estás conmigo o te haré padecer judicializaciones y te arrebataré tus propiedades y las de toda tu familia”.

La amenaza se consumó, es el uso del poder absoluto en contra de una persona que en términos legales su único delito fue ser madre de un opositor.

Sin duda lo mismo sucederá a otras madres, otros padres, hermanos, sobrinos, hijos, hijas, amistades y todo aquel que tenga desgracia de estar cerca de un opositor, de alguien que ejerza crítica o simplemente que no esté de acuerdo con las maneras de gobernanza.

La secretaría de gobierno es el brazo ejecutor de una tiranía que por lo que se entiende proviene desde el palacio nacional, bajo firma autógrafa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el mensaje “no se puede ser crítico sin consecuencias” o peor aún, “no se puede denunciar actos criminales que cometan los políticos de morena al menos que quieras quedarte sin nada, terminar preso y en su caso arriesgarte a morir”.

“O eres cómplice de la delincuencia organizada en México o tú y tu familia sufrirán las consecuencias.

No denuncies, quédate callado, conviértete en cómplice y encubre con tu silencio… o ya sabes, si a un senador que es presidente de un partido a nivel nacional le pueden hacer todo esto, imagina a un simple campechano.

Atentamente Claudia Sheinbaum.”

Aunque la extorsión y la coacción se vista de seda, extorsión y coacción se queda.

Podrán en cada mesa de café o reunión de discusión, argumentar mil asuntos, que el predio no es en realidad de la señora Yolanda, que fueron adquiridos con dinero ilícito, lo que sea, pero la realidad legal y jurídica es que el predio es legalmente propiedad de la madre de Alito Moreno, que no han podido comprobar que haya sido adquirido con dinero ilícito, así como tampoco han podido convertir en verdad jurídica y legal cada uno de los dichos en relación a los predios.

Que en la misma expropiación también hay algunos terrenos del jefe de oficina de la gobernadora, cierto, totalmente cierto y en este muro se publicó hace semanas que el señor Rafael Castilla Azar estaba en el tema vinculado a Lomas del Castillo al igual que su familia, que se trata de un asunto ligado a un FRAUDE de hace muchos años. Por supuesto que una expropiación le será a Castilla Azar de utilidad para poder deshacerse de un predio que no puede comercializar. Pero Castilla Azar tiene mucha historia y mucho presente, ya se irá contando.

Y como dicen los añejos abogados “sin cuerpo del delito no hay delito”.

Sheinbaum muestra en este acto desprecio por los derechos humanos. Hay en la ciudad decenas de predios para hacer escuelas, pero la presidenta eligió los terrenos de la mamá de Alito.