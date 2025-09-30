martes, septiembre 30, 2025
ANTE INOPERANCIA DE CONAPESCA Y FALSAS PROMESAS DE APOYO DE LAYDA, INICIA QUEMA DE LANCHAS FORÁNEAS EN ISLA ARENA; EXIGEN LA PRESENCIA DE AUTORIDADES

Isla Arena, Calkiní.- Cansados del abandono en que los tiene la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), lo que ha agravado la depredación de especies marinas, y de las falsas promesas de apoyo del Gobierno de Layda Sansores, pescadores de la ínsula iniciaron la quema de lanchas de “invasores” para ser atendidos.
Advirtieron que si en 2 horas el Gobierno no envía representantes, incendiarán más, pues “no queremos buzos de fuera, sino que se larguen a su tierra, y sobre aviso no hay engaño. Ya cayó la primera lancha con compresor”, sentenció Esteban Narváez.
“Ya que el Gobierno no nos quiere hacer caso, vamos a tomar esto por nuestras manos”, señaló con voz firme un inconforme en un video, y reiteró la advertencia a los buzos foráneos de que se marchen o quemarán sus embarcaciones.
Acusaron que la Conapesca no cumplió con impedir el aprovechamiento indebido del pulpo, es decir, mediante el uso del buceo y otras malas artes.
Así, los habitantes de Isla Arena concretaron su advertencia de que responderían con fuerza y decisión al desdén de Sansores y su gabinete.

