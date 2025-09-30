MORENA NO ACABÓ CON LA EXTORSIÓN EN YUCATÁN, SINO ENCARECIÓ CUOTAS, ACUSAN; SONORA GRILL DENUNCIA A FUNCIONARIOS ESTATALES

Luego de que en la Administración pasada dueños de bares, cantinas y centros botaneros, denunciaron públicamente y ante la Fiscalía las extorsiones de las que eran víctimas por parte del personal de la Secretaría de Salud, lo que además involucraba a mandos policiacos y de Protección Civil, la 4T no sólo no acabó con esa práctica, sino hasta encareció cuotas, de acuerdo a la denuncia del encargado del restaurante Sonora Grill Mérida.

La empresa denunció ante la Fiscalía que la Dirección de Riesgos Sanitarios exigió: multa de 300,000 pesos, una dádiva de 200,000 en efectivo, y cuota mensual de 30,000 pesos, todo a cambio de quitar los sellos de clausura impuestos el 12 de septiembre.

La queja describe cómo fue citado al gerente del restaurante, a quien le retiraron los teléfonos para evitar registros, y se le advirtió que si no aceptaban, el proceso se alargaría indefinidamente para mantener el negocio cerrado. También señala directamente a varios funcionarios públicos.

Ante esta situación, surge la pregunta: ¿cuántas empresas más están pagando en silencio?

De acuerdo con el medio Sol Yucatán, las extorsiones y cobro de derecho de piso por protección a restaurantes, bares y centros botaneros han regresado en el Gobierno de la 4T.

Expone que se vincula de manera directa al personal de la Secretaría de Salud y al personal de Protección Civil de Yucatán.

En la Administración panista a la cabeza se encontraba el titular de la Dirección Contra Riesgos Sanitarios de la SSY, sin embargo, también se involucró a mandos de la SSP y a personal de Protección Civil.

Durante la campaña, empresarios de estos giros expusieron esta problemática del Gobierno panista a candidatos de Morena, incluido Joaquín Díaz Mena, cuya llegada significó que el titular de la Dirección Contra Riesgos Sanitarios de la SSY fuera relevado de su cargo, y la interpretación empresarial de que era el fin de las extorsiones y cobro de derecho de piso, sin embargo, es todo lo contrario, pues ahora es peor y exigen cantidades más elevadas como protección.

Voz Yucatán señala que otros inconformes identifican a Adrián Puch Cardeña, quien de acuerdo con el organigrama ocupa el puesto de subdirector de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la SSY, como la cabeza de la nueva red de extorsión, y que exige cuota mensual que va entre los 20,000 y 30,000 pesos, y quien no acepte es víctima de hostigamiento y clausura por el más mínimo detalle.

Sonora Grill rechazó la extorsión, pagó 520,000 pesos e interpuso denuncia ante la Fiscalía General del Estado, donde aportó pruebas de los actos de corrupción.

Esto, agrega el medio yucateco, es solo la punta del iceberg de la corrupción que impera en la Secretaría de Salud, en específico en la Dirección Contra Riesgos Sanitarios.