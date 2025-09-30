PROCESAN A WILBERTH “M” POR DESVÍO EN SSPCAM; ENFRENTARÁ JUICIO EN LIBERTAD CON GARANTÍA DE 200 MIL PESOS

Cuarta persona vinculada a proceso por desvío de 30 mdp en la entonces SSPCAM durante Administración de Alito

Tras maratónica audiencia de más de 12 horas, fue vinculado a proceso y en libertad, Wilberth “M” y/o W. M. G. N., identificado como integrante de una presunta red de corrupción de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche (SSPCAM), donde fueron desviados 30 millones de pesos durante la Administración de Alejandro Moreno Cárdenas.

La vinculación fue por peculado, durante la continuación de la audiencia inicial realizada el pasado lunes 29 de septiembre.

Wilberth “M” deberá pagar 200 mil pesos de garantía, acudir a firmar cada mes a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), no salir del Estado sin autorización judicial, ni acercarse a la ahora Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), ni a testigos.

Con él ya son 4 las personas vinculadas a proceso por los mismos hechos.