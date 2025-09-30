EXPROPIA LA LAYDA PRIMERAS PROPIEDADES DE ALITO EN MIRAMAR AL DECLARAR 8 HAS. DE “UTILIDAD PÚBLICA” PARA CONSTRUIR UNIVERSIDAD

En una muestra de que la reforma a la Ley de Expropiaciones sí tenía dedicatoria especial, la gobernadora Layda Sansores emitió su primer decreto para expropiar las primeras 8 hectáreas de propiedad privada como de utilidad pública, en el fraccionamiento Miramar, y construir la Universidad “Rosario Castellanos”, pero no aclaró que los predios son propiedad de personas cercanas al dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, entre ellas su madre.

La propia gobernadora lo difundió en sus redes sociales, y anunció que hoy ampliará la información en su show semanal.

Anuncio que serán expropiadas ocho hectáreas en cuatro predios del fraccionamiento Miramar -ubicado entre la avenida Resurgimiento, en las inmediaciones de lo que solía ser el salón Pepsi-Cola-, para construir la Universidad “Rosario Castellanos”, orientada a ciencias de la salud, proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, lo que no dijo pero ya circula en redes sociales, es que los cuatro predios en cuestión son propiedad de personas cercanas a Alejandro Moreno, pues dos pertenecerían a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, mamá de Alito, y los otros dos a Juan José Salazar Ferrer, supuesto arquitecto del exgobernador campechano.

Así se consumaría un acto de venganza y el primer caso de desaparición de la propiedad privada de un particular, para lo cual reformaron la ley a modo. ¿Y las fiscalías Anticorrupción y Estatal?, ¿Y la Contraloría?, ¿Y la Auditoría Superior?, ¿Y el famoso Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado?