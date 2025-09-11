DENUNCIAN DETENCIONES ARBITRARIAS DE HIJO Y SOBRINO Y HOSTIGAMIENTO DE AGENTES MINISTERIALES

Padres de familia denunciaron públicamente que elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) asignados en Carmen detuvieron de manera arbitraria a su hijo y sobrino, pues no presentaron ninguna orden ni mandato judicial, y que ellos son víctimas de acoso de agentes judiciales.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando los jóvenes salieron de su domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez, y sobre la calle 25 por 56 fueron interceptados por policías estatales, esposados y trasladados en una patrulla.

Los padres revelaron que al acudir a la Vicefiscalía Regional no les dieron información sobre los motivos de las detenciones, sólo les indicaron que debían esperar 48 horas, lo que consideran una violación a sus garantías y derechos humanos.

ACOSO POLICIAL

Además, acusaron que desde las detenciones de su hijo y sobrino padecen hostigamiento, pues camionetas con agentes ministeriales permanecen estacionadas en las inmediaciones de su casa y vigilan sus movimientos.

El papá relató que al salir en motocicleta a comprar cena, fue detenido por esos agentes, quienes le exigieron documentación personal y del vehículo, y aunque consideró que no tienen atribución para solicitarla, mostró los papeles para evitar problemas.

Hasta el momento, los familiares aseguran no saber el motivo de las aprehensiones, señalaron que los jóvenes permanecen incomunicados, lo que aumenta la incertidumbre y la preocupación por su estado, y que su abogado les recomendó no salir de sus casas, a lo que preguntó: “¿Por qué, nosotros qué hicimos?”.