EN CARMEN CASI EL 50% DE LOS SUICIDIOS REGISTRADOS A NIVEL ESTATAL, REVELAN CIFRAS OFICIALES

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud, el Municipio de Carmen acumula el 48.78% de los suicidios registrados este año en el Estado de Campeche, con 20 de los 41 casos documentados hasta la Semana Epidemiológica número 26, lo que refleja una tendencia preocupante al alza. En tanto, 6 personas fueron atendidas oportunamente.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora hoy 10 de septiembre, especialistas recordaron que este problema de salud pública sigue siendo desatendido y rodeado de estigmas, mitos y tabúes, lo que frena los esfuerzos de prevención.

El boletín epidemiológico indica que en la Isla se registraron 26 casos en 2020, 18 en 2021, 26 en 2022, 36 en 2023 y 23 en 2024, mientras en este la estadística apunta nuevamente a un repunte.

El grupo de 24 a 44 años es el más afectado por esta problemática.

A pesar de los distintos programas preventivos anunciados en la entidad, expertos han reconocido que no han prosperado, pues las cifras no han disminuido con el paso de los años.

El su¡cid¡o es considerado un problema de salud pública complejo y multifactorial, pues influyen desde trastornos mentales hasta circunstancias sociales, económicas y familiares, y con frecuencia estas señales son ignoradas o minimizadas, lo que agrava el riesgo.

Autoridades y especialistas reiteran que la familia es la primera línea de prevención para detectar cambios emocionales y de conducta en sus integrantes.