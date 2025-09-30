HARTOS DE NO SER ESCUCHADOS POR EL GOBIERNO, PESCADORES DE ISLA ARENA INSTALAN RETÉN Y QUEMAN LLANTAS PARA COMBATIR LA DEPREDACIÓN

Isla Arena, Calkiní.- Ante la nula atención a sus llamados a los tres niveles de Gobierno para evitar la depredación de especies marinas, habitantes y pescadores de esta ínsula instalaron un retén en el puente de acceso y quemaron llantas con el fin de evitar el ingreso de buzos foráneos de los Municipios de Campeche y Champotón, quienes, denunciaron, usan acaban con especies marinas al usar artes prohibidas de pesca, como compresores.

Anoche llegaron elementos navales, quienes al anunciar que mañana (por hoy) enviarían una “interceptora”, en respuesta los lugareños dijeron que es puro cuento, pues han pedido ayuda y no han hecho caso, exigieron que los acompañen para sacar a la gente que depreda, advirtieron que esto apenas inicia y acusaron que les están haciendo su trabajo. La gente está molesta y cansada de los pescadores que llegan a depredar, por eso instalamos el retén para que no pase ningún buzo, y a los que están en la Isla les pedimos que se vayan por las buenas, de lo contrario, que asuman las consecuencias, sentenciaron los pescadores.