EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TRIBUNA RECIBE TERRORISMO DE ESTADO.

Esperamos este fin de semana haya tenido oportunidad de ver completa la entrevista que hizo Brozo, el payaso tenebroso, al presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, uno de los pocos opositores que ha tenido valor de denunciar las ligas criminales que hay entre los gobiernos morenistas y los carteles delincuenciales. Aquí le sintetizamos los primeros cinco minutos.

“(Lo de Noroña) es el contexto de siete años de autoritarismo y de persecución a los opositores… no es fácil enfrentar al poder… te persiguen, te matan… este gobierno cínico y corrupto de Morena, que tiene un pacto con el crimen organizado, está dispuesto a eso y más… en México está el terrorismo de estado, si haces una crítica te censuran, te persiguen, te caen auditorías, el SAT y las autoridades… y está el terrorismo criminal, coches bomba, drones bomba, campos de exterminio, fosas… es lo que está sucediendo… Morena es un cartel.”

Como bien dijo Alito Moreno, pocos medios hemos tenido el valor de publicar a este narcogobierno. En nuestro caso, por hacerlo padecemos un “terrorismo de estado” comandado por Layda Sansores, que busca silenciarnos, ¿Será porque su campaña también se financió con dinero del huachicol fiscal? No es coincidencia que aumentará la delincuencia con su llegada. Seguimos mañana con este tema.

INICIA CARRERA POR EL CUARTO PISO.

Templo Mayor, de Reforma, comenta el pasado sábado del posible escenario electoral que vislumbran para la elección a gobernador de Campeche en 2027, en la que, si algo está definido, es que serán los candidatos de Morena y Movimiento Ciudadano los principales protagonistas.

“Quien anda bien prendido en Campeche es el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, las encuestas lo indican como favorito para ser candidato a la gubernatura en 2027… Por el lado de Movimiento Ciudadano, segunda fuerza electoral en la entidad, quien suena más fuerte es Eliseo Fernández Montufar… contendió y perdió en 2021, contra Layda Sansores. A raíz de esa contienda se le vino encima una persecución política que más que debilitarlo lo ha hecho crecer y, ahora, busca ir por la revancha después de que el año pasado su candidatura al Senado fue cancelada por el Tribunal Electoral porque había una orden de aprehensión en su contra que, finalmente, fue revocada por un juez. ¡Hay tiro!”

Habrá que considerar que quien sea candidato de Morena tendrá que cargar con todo el desprestigio, corrupción, fracasos y mentiras que acumula el gobierno de Layda Sansores. Los campechanos ya están hartos de ella y de su partido, y cada vez más lo externan así en las benditas redes sociales.