LO DETIENEN EN CHAMPOTÓN POR TRANSPORTAR UN RIFLE DE ASALTO

A disposición de la Fiscalía Federal de Campeche, de la Fiscalía General de la República, fue puesto hoy jueves el conductor de un Spark tras ser presuntamente descubierto transportando un rifle de asalto AR, por Champotón.

La detención estuvo a cargo de personal de la Policía Municipal, apoyado por la Policía Estatal y la Guardia Nacional.

El chofer fue identificado como Ángel J. M. C., originario de Veracruz. En tanto, el vehículo Chevrolet, Spark negro y placas de circulación YZH-B del Estado de Yucatán, el arma de fuego y dos cargadores quedaron asegurados.

La detención fue realizada cerca del mediodía de hoy veintiocho de agosto, en un punto de revisión vehicular implementado en la cabecera de Champotón.