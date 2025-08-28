ASEGURAN CAMIONETA EN LA CALLE AVIACIÓN LUEGO DE QUE SU CONDUCTOR AGREDIERA CON UN MACHETE A UN PEPENADOR

San Francisco de Campeche .- Frente a la gasolinería ubicada en la calle Aviación, una camioneta al parecer propiedad de un arquitecto, fue acordonada por la Policía Estatal, por tener roto el panorámico a causa de una pedrada lanzada por un pepenador que antes fue agredido con un machete por el conductor.

Trascendió que en la avenida Ciudad Concordia, por el campo de la cuchilla del Carmelo, machete en mano el chofer bajó y agredió a la víctima, identificada como Andrés.

El pepenador, bañado en sangre, lanzó una piedra contra el panorámico. Su victimario se retiró a su domicilio, ubicado en la avenida Aviación, a donde policías estatales para acordonar la camioneta, en tanto llegaba la grúa para llevarla a la Fiscalía.

Andrés fue atendido por paramédicos del Samu, luego trasladado a la Fiscalía a bordo de una patrulla, para que denunciara los hechos.

Imágenes: El Reporte del Cr¡m3n