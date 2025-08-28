RETIENEN A TRABAJADORES DE CFE EN LAGUNA GRANDE POR CONSTANTES APAGONES

Escárcega .- Desde las 12:30 horas de este jueves, habitantes del ejido Laguna Grande, en la región de Centenario, mantienen retenido a personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Los trabajadores acudieron a la comunidad para atender una queja por falla en el servicio, reportada por el comisario municipal Miguel Guzmán López, sin embargo, fueron retenidos por los pobladores como medida de presión.



Los inconformes manifestaron que las interrupciones del suministro ocurren de manera constante y que el personal de la CFE acude a repararlas hasta varias horas después, lo que en ocasiones los deja sin electricidad por más de siete horas.



Trascendió que habitantes de ejidos cercanos podrían sumarse a la protesta, ya que enfrentan los mismos problemas con la prestación del servicio eléctrico.