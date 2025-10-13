lunes, octubre 13, 2025
CIRCULA EN REDES DENUNCIAN POR ABANDONO EN EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Un video difundido por la página “Estamos Unidos Campechanos” exhibe el deterioro del edificio donde opera la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), el cual, según la denuncia, se encuentra en completo abandono. La publicación describe que lo que antes fue símbolo de orden y disciplina hoy luce sucio, descuidado y olvidado, reflejo —afirman— del desinterés oficial hacia la institución responsable de la seguridad pública en Campeche.

La publicación señala que, en administraciones anteriores, el inmueble se mantenía limpio y funcional, pero actualmente muestra paredes descascaradas, áreas invadidas por maleza y espacios deteriorados. “El abandono no es casual: es una declaración silenciosa del lugar que ocupa la seguridad pública en las prioridades del gobierno estatal”, cita la publicación, que también acusa a los altos mandos de operar desde oficinas lujosas, alejadas del edificio donde el año pasado los policías se manifestaron por presuntos abusos

