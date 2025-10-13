EN LA CAPITAL SE GENERA HASTA 300 TONELADAS DIARIAS DE BASURA EN TEMPORADA FESTIVA

El jefe de Operaciones de la Recoja de Residuos Domiciliarios de Red Ambiental, Alexis Daniel Ramos García, informó que en la capital campechana se recolectan actualmente entre 280 y 300 toneladas de basura por día, cifra que incrementa con la llegada de las festividades y el cierre de año, cuando las familias acostumbran limpiar sus hogares y desechar objetos en desuso. Explicó que Red Ambiental solo recolecta los residuos sólidos urbanos, mientras que los cacharros y aparatos electrónicos deben entregarse en los puntos especiales administrados por el municipio, como los ubicados en Ximbal.

Ramos García destacó que el crecimiento poblacional y la apertura de nuevas empresas también contribuyen al aumento en la generación de residuos. Recordó que el año pasado se registró un alza del siete por ciento en la recolección y prevén alcanzar el mismo incremento este año, por lo que exhortó a la población a mantener la separación adecuada de sus desechos para facilitar el trabajo de limpieza en la ciudad.