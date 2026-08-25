MORENA TOMA PROTESTA A PABLO GUTIÉRREZ COMO COORDINADOR ESTATAL DE LA TRANSFORMACIÓN EN CAMPECHE

Morena oficializó este martes la designación del expresidente municipal de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Campeche, nombramiento que lo perfila como el principal aspirante del partido a la gubernatura rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante la presentación de las primeras coordinaciones estatales, Pablo Gutiérrez Lazarus rindió protesta ante la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, luego de que la Comisión Nacional de Elecciones validara su designación al considerar que cumplió con los requisitos establecidos en el proceso interno y obtuvo el respaldo de las encuestas realizadas por el partido.

Con este nombramiento, Pablo Gutiérrez Lazarus, quien fue impulsado políticamente por la gobernadora Layda Sansores San Román y es identificado como uno de los perfiles de mayor cercanía con la actual administración estatal, asume la responsabilidad de encabezar los trabajos de organización y defensa del proyecto de la Cuarta Transformación en Campeche.

La dirigencia nacional de Morena informó que en los próximos días continuará con la toma de protesta de las coordinaciones estatales restantes, como parte del proceso interno para definir a quienes encabezarán los trabajos políticos del partido en las entidades donde habrá renovación de gubernaturas.