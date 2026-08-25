REALIZAN OPERATIVO POR TRACTOCAMIÓN QUE PRESUNTAMENTE TRANSPORTABA DE MANERA  ILEGAL DE HUEVOS DE TORTUGA

Una fuerte movilización de autoridades de los tres órdenes de gobierno se registró la noche de este lunes frente al mercado de Mariscos, luego de un reporte sobre un tractocamión rojo que presuntamente transportaba huevos de tortuga marina sustraídos en la zona de Bahamitas.

Elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y corporaciones policiacas desplegaron un operativo en la salida hacia el Puente Zacatal, donde ubicaron e interceptaron la unidad señalada para realizar una inspección.

Durante la revisión de la cabina y la caja seca del tractocamión, las autoridades no localizaron huevos de tortuga marina ni algún otro producto ilícito, por lo que únicamente recabaron los datos del conductor y del vehículo. Tras concluir la inspección, la unidad fue autorizada para continuar con su recorrido. No se reportaron personas detenidas derivado del operativo.