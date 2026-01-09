BUSCAN QUE DESAPAREZCA LA PLATAFORMA DE TRIBUNA: JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

A través de su noticiero Por la Mañana para Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva entrevistó a Jorge Luis González Valdez sobre el inicio de la audiencia intermedia, que no terminó y continuará el próximo 10 de febrero, y el periodista campechano afirmó que la estrategia en su contra es encaminar el caso al juicio penal para que desaparezca la empresa y la plataforma de Tribuna.

En el caso personal, González Valdez recordó que está jubilado y no tiene nada que ver con la plataforma, “por eso es una infamia” de Layda Sansores, pues ahora la Fiscalía pide una sanción penal de 2 años y retribución económica.

“Se aprieta el panorama porque insisten en que incitaron al 0d¡o y te lo están adjudicando y no se ve cómo la Fiscalía pueda modificar ese criterio”, señaló Ciro Gómez.