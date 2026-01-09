viernes, enero 9, 2026
Lo último:
Locales

¡OTRO CASO DE CENSURA CONTRA LA PRENSA CRÍTICA!; JUEZA DEFINE QUE PERIODISTAS LE PAGUEN 2 MILLONES A MARCELA MUÑOZ POR DAÑO MORAL

En un acto más de represión de la Administración estatal contra el periodismo crítico en el Estado de Campeche, la jueza segunda del ramo civil y de extinción de dominio de la primera instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, Amada Beatriz Salazar González, consideró que los periodistas Joel Obet Ynurreta Priego, Abraham Alberto Martínez Caamal y los medios La Neta de Campeche, por conducto de su administrador, y Por Esto y/o Por Esto online, actualmente Compañía Editorial del Mayab, son responsables de daño moral contra la jefa policiaca Marcela Muñoz Martínez, por lo cual los sentenció a pagar 2 millones de pesos (500 mil pesos cada uno) como reparación.

Además, deben replicar la sentencia en los mismos términos y con el mismo alcanza de la publicación objeto de la demanda.

Los periodistas y los medios tienen 10 días hábiles para presentar la inconformidad de la sentencia, que es considerada como forma de intimidación y daño al patrimonio de los comunicadores, quienes han señalado el actuar de la citada funcionaria, que por su condición de servidora pública está expuesta al escrutinio público.

También te puede gustar

Tres heridos de bala en la invasión Sinaí

PRI no permitirá que “corcholatas” sigan violando las leyes

PREOCUPA QUE LAYDA DIGA EN LA POLICÍA MINISTERIAL HAY PERSONAS VINCULADAS AL CRIMEN ORGANIZADO, AFIRMAN, Y EXIGEN SABER QUÉ OCURRE

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *