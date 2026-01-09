¡OTRO CASO DE CENSURA CONTRA LA PRENSA CRÍTICA!; JUEZA DEFINE QUE PERIODISTAS LE PAGUEN 2 MILLONES A MARCELA MUÑOZ POR DAÑO MORAL

En un acto más de represión de la Administración estatal contra el periodismo crítico en el Estado de Campeche, la jueza segunda del ramo civil y de extinción de dominio de la primera instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, Amada Beatriz Salazar González, consideró que los periodistas Joel Obet Ynurreta Priego, Abraham Alberto Martínez Caamal y los medios La Neta de Campeche, por conducto de su administrador, y Por Esto y/o Por Esto online, actualmente Compañía Editorial del Mayab, son responsables de daño moral contra la jefa policiaca Marcela Muñoz Martínez, por lo cual los sentenció a pagar 2 millones de pesos (500 mil pesos cada uno) como reparación.

Además, deben replicar la sentencia en los mismos términos y con el mismo alcanza de la publicación objeto de la demanda.

Los periodistas y los medios tienen 10 días hábiles para presentar la inconformidad de la sentencia, que es considerada como forma de intimidación y daño al patrimonio de los comunicadores, quienes han señalado el actuar de la citada funcionaria, que por su condición de servidora pública está expuesta al escrutinio público.