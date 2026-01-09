DETIENEN ILEGALMENTE A DIRECTOR DE VANGUARDIA EN NUEVO LEÓN

La mañana de este viernes fue detenido de forma ilegal en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, el director general de Grupo Vanguardia, Armando Castilla Galindo, en un operativo calificado como arbitrario.

De acuerdo con información difundida por La Vanguardia, la detención ocurrió alrededor de las 10 de la mañana y fue realizada por elementos de la Fiscalía de Nuevo León, con apoyo de la Guardia Nacional, como parte de un procedimiento en su contra que hasta el momento no ha sido informado oficialmente.

El directivo fue detenido bajo el argumento de no haberse presentado a una supuesta orden de notificación del Ministerio Público. Sin embargo, la aprehensión se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey y no en Saltillo, donde el director es residente, lo que ha sido señalado como un indicio de vigilancia previa.

Abogados consultados por Vanguardia explicaron que la forma en la que se realizó el arresto responde a un modus operandi recurrente de fiscalías que actúan bajo consigna, fabricando presuntos casos de rebeldía para justificar detenciones.

Ante estos hechos, la Sociedad Interamericana de Prensa reclamó la liberación inmediata del director general de Grupo Vanguardia, al considerar que se trató de una acción arbitraria e ilegal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial los motivos específicos del procedimiento ni la situación jurídica del directivo.