CASO JORGE GONZÁLEZ DEMUESTRA LA REPRESIÓN QUE SE VIVE EN CAMPECHE: PORTELA RODRÍGUEZ

Al preguntarle sobre la intención del Gobierno de Layda Sansores de encarcelar 2 años al periodista Jorge Luis González Valdez, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Campeche, Juan Portela Rodríguez, acusó represión a la prensa, y afirmó que la autocensura y persecución a periodistas y críticos en el Estado desmienten las declaraciones federales sobre libertad de expresión.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no hay represión contra los medios de comunicación en el país, subrayó, “en Campeche vivimos esa represión, y además del caso del exdirector de Tribuna, Jorge González Valdez, hay otros tantos más que se tienen que autocensurar, porque si no los empiezan a perseguir y les empiezan a decir qué redactar”.

Y sentenció: “Es muy penoso que quienes prometieron ser diferentes, de que no iban a negar los derechos de libertad a comentar lo que uno quisiera, a expresar su opinión de manera libre, hoy son los principales represores”.

El dirigente opositor consideró una “gran equivocación” de la presidenta Claudia Sheinbaum negar violaciones al derecho a la libertad de expresión, pues Campeche es un ejemplo, además de la Ciudad de México y Veracruz.

Portela Rodríguez lamentó que las instituciones de Estado están siendo utilizadas para aplastar esa libertad de expresión, y dijo que lo más triste es que tenemos que abrirle la visión a la gente, para que se dé cuenta de que la dictadura avanza en nuestro país, pues el autoritarismo que se vive en regímenes como los de Venezuela o Cuba ha llegado a México, por eso no es coincidencia que se le regale petróleo al Gobierno cubano cuando aquí sólo hay que ver el precio de la gasolina.

La corrupción, la seguridad pública y el respeto a los derechos no se dan solo por decreto, sino con acciones concretas y con defensa del Estado de Derecho, sólo así vamos a tener un mejor México libre y democrático, aseveró el albiazul.