NARCOPARTIDO

La joven encargada de comunicación de Morena en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), Adriana Marín, metió a su partido en un tremendo brete, al sostener que el narcotráfico funciona como generador de empleos (más de 160 mil) y que eso complica su combate.

No solo ha generado gran escándalo nacional, y se convirtió en trending topic a nivel global, sino que evidenció la gran contradicción, incongruencia y hasta hipocresía que hay en Morena, en donde se han confirmado como un partido que está a favor de narcotráfico.

Lo contradictorio es que apenas hace unos días, la secretaria de la Mujer Citlalli Hernández, llamó a boicotear a las empresas del grupo Salinas Pliego (Elektra, Banco Azteca, TV Azteca, etcétera), hasta que el magnate pague los impuestos que supuestamente le adeuda al Gobierno Federal.

Lo incongruente del tema es que Ricardo Salinas Pliego genera 170 mil empleos fijos, seguros y legales, en que además se cubren todas las prestaciones sociales, con lo que también se abona al desarrollo del país.

¿Por qué Morena convoca a boicotear a una empresa que genera empleos y da seguridad a sus trabajadores, mientras que por otro lado, pide comprensión al no-combate al narco, porque genera entre 160 mil y 185 mil empleos?

Pudiera pensarse que la jovencita Adriana Marín cometió una torpeza propia de su edad. Vaya, que incurrió en una “novatada” o que su voz no está autorizada para hablar a nombre de Morena. Y sí, es probable que hasta sea cesada de su trabajo y que la congelen de por vida.

Pero antes de irse, habrá que agradecerle a Adriana Marín que haya destapado la razón de aquella frase del “abrazos, no balazos” para los narcotraficantes. Nos hizo entender a la perfección, sin necesidad de tantos recovecos verbales, el porqué de la pasividad de este Gobierno para con los narcotraficantes: generan empleos. No son terroristas, sino empresarios que generan economía. ¡Recáspita!

Otra cosa será saber si además de promover ocupación laboral a los jóvenes mandándolos directamente a la muerte (con lo que se abona al control demográfico), también aporta impuestos de manera directa, sin necesidad de los engorrosos trámites fiscales: directo al bolsillo delos recaudadores.

Puede ser. Adriana Marín abrió un mar de especulaciones. Y por si hiciera falta, le dio más argumentos a los pensamientos macabros de Donald Trump para justificar sus “operaciones quirúrgicas” contra los carteles mexicanos. Qué cosas.