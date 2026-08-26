LA SEMAR RESCATA, RESGUARDA Y LIBERA TORTUGAS MARINAS EN SABANCUY

La Secretaría de Marina, a través de la Arm4d4 de México y por conducto del Sector Naval de Champotón, dio a conocer que en días pasados personal naval rescató, resguardó y liberó ejemplares de tortuga marina que estaban en situación de riesgo.

Lo anterior, después de que ciudadanos acudieran al puesto de vigilancia que el mando naval tiene en Sabancuy, para reportar que los quelonios cruzaban la carretera Sabancuy-Champotón, a la altura de la bajada del puente de citada localidad, por lo cual corrían peligro.

Ante esta situación, el personal naval acudió al sitio y realizó el abanderamiento preventivo del área, para reducir el riesgo tanto para ejemplares como usuarios de la vía. Fueron resguardadas 9 tortugas marinas.

Luego, los ejemplares fueron trasladados a la playa de Sabancuy para su liberación y reincorporación al medio marino, procurando en todo momento su integridad y protección.

Por lo anterior, se exhorta a la población a reportar la presencia de fauna marina en situación de riesgo y evitar cualquier acción que comprometa su integridad, con el fin de contribuir a su protección y conservación.