CORTE ORDENA PROTEGER AGUA DE COMUNIDADES MAYAS DE HOPELCHÉN DE CONTAMINACIÓN POR PLAGUICIDAS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, tras advertir posibles riesgos ambientales relacionados con la presencia de plaguicidas, como glifosato, en fuentes de agua de la región que también está afectando a las abejas.

El fallo obliga a autoridades federales, estatales y municipales a implementar estudios y monitoreos permanentes sobre la calidad del agua, además de establecer acciones de control relacionadas con el uso de plaguicidas en la zona.

Con la resolución del Amparo en Revisión 283/2025, el máximo tribunal del país determinó que las autoridades no pueden esperar a tener una certeza científica absoluta para aplicar medidas de protección cuando existe un posible riesgo para el medio ambiente y las comunidades.

La Corte estableció que el análisis del caso debe considerar la perspectiva intercultural de los pueblos indígenas y evitar que sean las comunidades quienes tengan que enfrentar cargas excesivas para demostrar los posibles daños ocasionados a su entorno.