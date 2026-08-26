BIBY RABELO PIDE FRENAR LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y LLAMA A PRESERVAR LA PAZ EN CAMPECHE

La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, pidió que las investigaciones iniciadas en su contra no se conviertan en un instrumento de persecución política y llamó a mantener un clima de paz ante la cercanía del proceso electoral.

Luego de comparecer ante las autoridades, la presidenta municipal aseguró que acudirá a todas las diligencias a las que sea requerida y afirmó que enfrentará el procedimiento “de frente y sin miedo”, aunque expresó su preocupación de que el caso pueda responder a motivaciones políticas.

Rabelo de la Torre recordó que incluso planteó esta inquietud a la gobernadora Layda Sansores San Román durante un evento oficial, al señalar que espera que prevalezca la tranquilidad que, dijo, ha caracterizado el segundo trienio de su administración y que las diferencias políticas no trasciendan al ámbito personal o afecten la seguridad de las personas.

Al ser cuestionada sobre el respaldo que recibió del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la alcaldesa aclaró que no se trata de una alianza política, sino de la solidaridad de quienes, afirmó, consideran que existe una persecución contra actores de oposición.

Finalmente, sostuvo que Campeche necesita un ambiente de paz para que las autoridades puedan concentrarse en trabajar a favor de la ciudadanía.